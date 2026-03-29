Россияне терроризировали Киевщину до утра: какая ситуация в области
В двух районах есть повреждения после вражеской атаки. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
В течение ночи и утра Киевщина находилась под вражескими атаками дронов.
Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.
«Наше небо держат силы ПВО. Есть сбитые цели. Есть незначительные последствия в Белоцерковском и Бориспольском районах. Под ударом — снова мирные населенные пункты», — отметил он.
В Бориспольском районе повреждена хозяйственная инфраструктура одного из агропредприятий.
В Белоцерковском районе — производственные помещения предприятия, остекление квартиры многоэтажного дома.
Атака по Украине 29 марта — последние новости
Россия весь вечер, ночь и утро 29 марта совершает массированную дроновую атаку на Украину. Вечером, 28 марта, россияне также ударили аэробаллистическим «Кинжалом» по Староконстантинову. «Шахеды» всю ночь волна за волной атаковали регионы Украины.
По сообщению Воздушных сил, россияне атаковали аэробаллистической ракетой «Кинжал», запущенной из Рязанской области, и 442 ударными БпЛА.
По предварительным данным, сбить удалось 380 дронов. Попадания дронов зафиксированы в 7 локациях.