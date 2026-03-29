Россияне терроризировали Киевщину до утра: какая ситуация в области

В двух районах есть повреждения после вражеской атаки. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Анастасия Павленко
РФ атакует украинцев с ночи / © Associated Press

В течение ночи и утра Киевщина находилась под вражескими атаками дронов.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

«Наше небо держат силы ПВО. Есть сбитые цели. Есть незначительные последствия в Белоцерковском и Бориспольском районах. Под ударом — снова мирные населенные пункты», — отметил он.

  • В Бориспольском районе повреждена хозяйственная инфраструктура одного из агропредприятий.

  • В Белоцерковском районе — производственные помещения предприятия, остекление квартиры многоэтажного дома.

Атака по Украине 29 марта — последние новости

Россия весь вечер, ночь и утро 29 марта совершает массированную дроновую атаку на Украину. Вечером, 28 марта, россияне также ударили аэробаллистическим «Кинжалом» по Староконстантинову. «Шахеды» всю ночь волна за волной атаковали регионы Украины.

Последствия атаки / © Associated Press

По сообщению Воздушных сил, россияне атаковали аэробаллистической ракетой «Кинжал», запущенной из Рязанской области, и 442 ударными БпЛА.

По предварительным данным, сбить удалось 380 дронов. Попадания дронов зафиксированы в 7 локациях.

