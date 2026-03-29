Підлітки залізли на потяг: один загинув, за життя двох борються лікарі

Рятувальники на місці трагедії виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які отримали численні опіки.

Богдан Скаврон
Наслідки НП на даху вагона у Києві / © Управління ДСНС Києва

Від ураження електричним струмом на даху потяга у Соломʼянському районі Києва у неділю, 29 березня, загинув підліток. Двоє його товаришів з були госпіталізовані з опіками.

Про нещасний випадок повідомили у ДСНС міста Києва, опублікувавши фото з місця трагедії.

Рятувальники, які прибули за викликом виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які отримали численні опіки. Їх госпіталізували до лікарні.

«Тіло загиблого рятувальники спустили з вагону та передали правоохоронцям для з’ясування обставин трагічного випадку», — йдеться у повідомленні ДСНС.

В «Укрзалізниці» уточнили, що нещасний випадок стався на даху одного з неробочих вагонів.

«Терміново було знеструмлено дільницю, викликано ДСНС. Рятувальники передали двох підлітків із численними опіками в руки лікарів, які боротимуться за їхні життя. Третій, на жаль, отримав смертельну травму», — йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» наголосили, що контактна мережа має напругу понад 27 000 вольт, тож навіть без дотику, на відстані 1–1,5 м, може виникнути електрична дуга, що вражає людину. Температура — до 15 000 °C.

«Якщо бачите дітей у небезпечних місцях або знаєте про зачеперство — не залишайтеся осторонь. Телефонуйте 102, сповіщайте залізничників. Це може врятувати життя», — звернулися залізничники до громадян.

Батьків підлітків закликають провести профілактичні бесіди з дітьми і пояснити їм небезпеку таких «розваг».

Нагадаємо, нещодавно на Київщині під час спалювання сухої рослинності загинув місцевий житель, який розвів вогонь на приватній ділянці.

