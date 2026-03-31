На Киевщине подросток упала в 8-метровую шахту во время празднования дня рождения (фото)

Спасатели достали девушку из 8-матровой шахты на Киевщине

В Белоцерковском районе Киевской области 17-летняя девушка упала в восьмиметровую шахту неработающей водонасосной станции. Спасатели достали пострадавшую из воды с помощью спецснаряжения и передали медикам.

Об этом сообщила ГСЧС Киевской области.

30 марта около 19:30 к спасателям Белоцерковского района поступил вызов: на территории заброшенной водонасосной станции человек упал в шахту. Прибыв на место, чрезвычайники выяснили, что на глубине примерно 8 м, среди воды и мусора, находится девушка 2009 года рождения.

С помощью специального оборудования спасатели осторожно подняли ребенка на поверхность и передали его медикам экстренной помощи. В результате падения пострадавшая получила травмы и переохлаждение.

Впоследствии установили, что группа подростков находилась на территории заброшенной постройки, где праздновала день рождения.

«Уважаемые родители, призываем вас уделять больше внимания досугу ваших детей и объяснять им опасность пребывания на заброшенных и потенциально опасных объектах. Подобные места представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья», — отметили чрезвычайники.

В ГСЧС акцентировали, что даже непродолжительное пребывание в таких местах может иметь трагические последствия.

К слову, 29 марта в Соломенском районе Киева трое подростков вылезли на крышу нерабочего вагона и получили удар током. Один парень погиб на месте, двух других госпитализировали с тяжелыми ожогами. Спасатели обесточили участок и передали тело погибшего полиции. В «Укрзализныце» напоминают, что напряжение в сети превышает 27 000 вольт, а смертельная электрическая дуга может возникнуть даже без контакта с проводами.