На Київщині підлітка впала у 8-метрову шахту під час святкування дня народження (фото)

Рятувальники дістали дівчину з 8-матрової шахти на Київщині / © ДСНС

У Білоцерківському районі Київської області 17-річна дівчина впала у восьмиметрову шахту водонасосної станції, що не працює. Рятувальники дістали постраждалу з води за допомогою спецспорядження та передали медикам.

Про це повідомила ДСНС Київщини.

30 березня близько 19:30 до рятувальників Білоцерківського району надійшов виклик: на території покинутої водонасосної станції людина впала у шахту. Прибувши на місце, надзвичайники з’ясували, що на глибині приблизно 8 м, серед води та сміття, перебуває дівчина 2009 року народження.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники обережно підняли дитину на поверхню та передали її медикам екстреної допомоги. Унаслідок падіння постраждала отримала травми та переохолодження.

Згодом встановили, що група підлітків перебувала на території закинутої споруди, де святкувала день народження.

«Шановні батьки! Закликаємо вас приділяти більше уваги дозвіллю ваших дітей та пояснювати їм небезпеку перебування на закинутих і потенційно небезпечних об’єктах. Подібні місця становлять серйозну загрозу для життя і здоров’я», — наголосили надзвичайники.

У ДСНС акцентували, що навіть нетривале перебування в таких місцях може мати трагічні наслідки.

Надзвичайники врятували дівчину, яка впала у 8-метрову шахту / © ДСНС

До слова, 29 березня у Солом’янському районі Києва троє підлітків вилізли на дах неробочого вагона та отримали удар струмом. Один хлопець загинув на місці, двох інших госпіталізували з важкими опіками. Рятувальники знеструмили дільницю та передали тіло загиблого поліції. В «Укрзалізниці» нагадують, що напруга в мережі перевищує 27 000 вольт, а смертельна електрична дуга може виникнути навіть без контакту з дротами.