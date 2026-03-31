Черно-бурая лиса / © wikipedia

В Киеве полицейские сообщили о подозрении женщине из-за гибели лисы, которую та удерживала в квартире. В результате длительного содержания дикого животного в неподходящих условиях, без надлежащего ухода и ветеринарного контроля, лиса погибла.

В полиции отметили, что произошедшее произошло в конце декабря прошлого года. Тогда во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео о том, что жительница Оболонского района содержит диких животных в своем доме.

В ходе следственных действий из квартиры 55-летней киевлянки правоохранители изъяли труп черно-бурой лисы.

Согласно выводам экспертизы, животное длительное время содержали без надлежащего ухода, ветеринарного контроля, вакцинации и соблюдения санитарных норм. В частности, лиса получила телесные повреждения средней тяжести, а затем погибла.

Обладательнице диких животных грозит до трех лет лишения свободы / © Полиция Киева

Кроме того, из дома зоозащитники изъяли волка, который находится в центре спасения животных.

Следователи Оболонского управления полиции, при процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры, сообщили нарушительницы о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным, принадлежащее к позвоночным, что привело к гибели животного. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ужас в Киеве: домашний волк напал на владелицу и не пускал ее в квартиру

Напомним, в конце 2025 года в многоэтажке на Оболони в Киеве домашний волк напал на свою владелицу, нанеся ей тяжелые рваные раны. Животное долгое время жило в квартире в условиях антисанитарии и у него произошла вспышка агрессии. В Wild Animals Rescue Center обратили внимание, что эта женщина не впервые заводит диких животных. Так, семь лет назад у нее уже изымали двух волков Армана и Малыша. Их полечили и отправили жить за границу в хорошие условия. После этого киевлянка снова купила волка на сайте animal-planet и теперь переживает последствия.