Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 13 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 13 июля

Всего в столице подтверждено 215 869 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 13 июля в Киеве зафиксировано 142 новых случая коронавируса за сутки. Это на 79 случаев больше, чем 12 июля (63 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 215 869 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 206 794 человека ( 130 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 208 человек (один случай за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 810 случаев COVID-19 (20 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 329 человек ( 30 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 759 человек

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

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