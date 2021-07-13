Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 13 июля

Всего в столице подтверждено 215 869 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 13 июля в Киеве зафиксировано 142 новых случая коронавируса за сутки. Это на 79 случаев больше, чем 12 июля (63 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 215 869 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 206 794 человека (130 за сутки)
- умерли 5 208 человек (один случай за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 810 случаев COVID-19 (20 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 329 человек (30 за сутки)
- умерли 2 759 человек
Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.