В центре Киева Hyundai осуществлял опасный маневр и сбил мотоциклиста: видео момента ДТП

Водитель мотоцикла госпитализирован с травмами.

В центре Киева Hyundai осуществлял опасный маневр и сбил мотоциклиста.

Эта ДТП произошло недавно на улице Владимирской.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева и обнародовала соответствующее видео.

"Как видно из записи, водитель автомобиля Hyundai осуществлял опасный маневр, нарушив ПДД. В результате произошло столкновение с мотоциклом Motoleader, водитель которого получил травмы. Мужчину госпитализировали медики", — говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, водитель, который вез 16 человек и допустил опрокидывание авто, был пьян.

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