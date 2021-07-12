В центре Киева Hyundai осуществлял опасный маневр и сбил мотоциклиста: видео момента ДТП

Водитель мотоцикла госпитализирован с травмами.
В центре Киева Hyundai осуществлял опасный маневр и сбил мотоциклиста.
Эта ДТП произошло недавно на улице Владимирской.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева и обнародовала соответствующее видео.
"Как видно из записи, водитель автомобиля Hyundai осуществлял опасный маневр, нарушив ПДД. В результате произошло столкновение с мотоциклом Motoleader, водитель которого получил травмы. Мужчину госпитализировали медики", — говорится в сообщении.
Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Напомним, водитель, который вез 16 человек и допустил опрокидывание авто, был пьян.