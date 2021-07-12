Заливали молоком и хлопьями лицо ради "лайков": в вагоне метро в Киеве произошла драка из-за горе-блогеров (видео)

Недовольные пассажиры сделали подросткам замечание, на которое те никак не отреагировали.

В Киеве подростки в вагоне метро на станции "Арсенальная" снимали видео. В какой-то момент между ними и пассажирами вспыхнул конфликт, который в конечном итоге закончился дракой.

Видео инцидента пользователи опубликовали в социальных сетях.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из вагонов метро "Арсенальная" — там подростки снимали видео с едой. По замыслу, в специальную емкость, которая находилась на лице у одного из участников "эксперимента", вливали молоко, после чего туда же добавляли хлопья. Все это время парень стоял на коленях, задержав дыхание. В какой-то момент подросток не выдержал и вылил все содержимое на пол и на ноги пассажиров.

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Один из них попросил блогеров перестать разбрызгивать молоко, на что те никак не отреагировали и продолжили "эксперимент". После чего недовольный мужчина толкнул ногой подростка, которого заливали кисломолочкою.

При этом недовольными оказались и пользователи соцсетей, которые настаивают на том, чтобы привлечь блогеров к ответственности за нарушение общественного порядка.

Напомним, что в Ровно блогера обнажилась в троллейбусе на глазах у пассажиров. Все закончилось вызовом полиции.

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