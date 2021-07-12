В Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные: фото

В последние десятилетия популяция оленя благородного достигла настоящего расцвета в заповеднике.
В Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.
Сегодня оленя благородного можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения. Это животное довольно часто ловит "неусыпное око" исследовательских фотоловушек.
Об этом говорится в сообщении Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника.
"Эти красивые, выносливые и изящные копытные (таки благородные!) издавна были на Полесье привычным зверем. Однако к началу 20-го века их почти истребили", — отметили в сообщении.
Правда, еще до аварии на ЧАЭС охотничьи хозяйства Чернобыльского района понемногу восстановили поголовье оленей. Но настоящего расцвета здесь их популяция достигла в последние десятилетия.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали редкую птицу, который атакует исследователей. Впервые для Украины гнездование совы бородатой было обнаружено в 1985 году на территории Полесского природного заповедника. В зоне отчуждения эту хищную птицу заметили в 2003 году.