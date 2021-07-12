Тренер приговорен к семи годам лишения свободы.

В Киеве футбольный тренер развращал 11-летнего мальчика. Мужчине вынесли приговор — семь лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При участии Дарницкой окружной прокуратуры Киева судом объявлен обвинительный приговор 42-летнему киевлянину, который, будучи тренером детской команды по футболу, совершил развратные действия в отношении малолетнего подопечного", — говорится в сообщении.

Преступление произошло в декабре 2015 года во время выезда команды на детские спортивные соревнования по футболу во Львов.

"Обвиняемый ночью зашел в комнату, где находились участники детской футбольной команды, после чего, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подошел к кровати одного из мальчиков, обнажил свои половые органы и совершил в отношении малолетнего развратные действия", — сообщили в прокуратуре .

Злоумышленника задержали в январе 2016 года.

Во время досудебного расследования проведен ряд психолого-психиатрических экспертиз как подозреваемого, так и малолетнего потерпевшего, а также проведен следственный эксперимент с участием свидетеля этого события.

Комплекс собранных доказательств полностью подтвердил вину тренера в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины.

"Приговором Дарницкого районного суда г. Киева от 12 июля 2021 года злоумышленник приговорен к семи годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Кроме того, судом принято решение о включении информации об осуждении лица в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего", — говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области задержали 59-летнего подозреваемого, который пригласил в свой дом двух мальчиков в возрасте 11 и 12 лет и совершил в отношении них развратные действия сексуального характера. Старший из мальчиков снял это на телефон и рассказал о том, что произошло, матери.

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