Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 12 июля

Всего в столице подтверждено 215 727 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 12 июля в Киеве зафиксировано 63 новых случая коронавируса за сутки. Это на 28 случаев меньше, чем 11 июля (91 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 215 727 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 206 664 человека (32 за сутки)
- умерли 5 207 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 790 случаев COVID-19 (13 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 299 человек
- умерли 2 759 человек
Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.