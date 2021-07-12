Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 12 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 12 июля

Всего в столице подтверждено 215 727 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 12 июля в Киеве зафиксировано 63 новых случая коронавируса за сутки. Это на 28 случаев меньше, чем 11 июля (91 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 215 727 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 206 664 человека (32 за сутки)

человека за сутки) умерли 5 207 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 790 случаев COVID-19 (13 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 299 человек

человек умерли 2 759 человек

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

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