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Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 12 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 12 июля

www.pexels.com/punchbrandstock

Всего в столице подтверждено 215 727 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 12 июля в Киеве зафиксировано 63 новых случая коронавируса за сутки. Это на 28 случаев меньше, чем 11 июля (91 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 215 727 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 206 664 человека (32 за сутки)
  • умерли 5 207 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 790 случаев COVID-19 (13 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 124 299 человек
  • умерли 2 759 человек

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.