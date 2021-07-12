В Киевской области крестьяне высадили деревья вишни в дорожных ямах

В Киевской области крестьяне высадили деревья вишни в дорожных ямах

Таким образом люди решили привлечь внимание к разбитым дорогам.

Жители Киевской области решили привлечь внимание к разбитым дорогам, засыпав ямы почвой и высадив в них саженцы вишни.

Соответствующей видеозаписью в Facebook-сообществе "Барышевка-Березань" поделился пользователь Анатолий Гапич.

Как пишет "Обозреватель", люди неоднократно обращались в местный совет с просьбой отремонтировать дорогу, однако пока безрезультатно.

"Я думаю, что пока ямы залатают, вишенки созреют", — высказался автор видеоролика.

Ранее к подобной инициативе также прибегли жители Черновцов, которые высадили в ямах цветы.

Барышевка-Березань

Тем временем три села на Львовщине отрезаны от цивилизации из-за бездорожья. Перевозчики туда ездить отказались, поэтому местным приходится преодолевать пешком до пяти километров, чтобы добраться до ближайшей маршрутки. Поставщики продуктов в магазины тоже не ездят.

Новости Украины: во Львовской области три села отрезаны от мира из-за плохих дорог

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