"Ехали с купания": под Киевом в результате ДТП погибли два человека, в том числе 7-летний ребенок

"Ехали с купания": под Киевом в результате ДТП погибли два человека, в том числе 7-летний ребенок

В салоне автомобиля находились десять человек, в том числе четверо детей. Все возвращались с отдыха.

В Киевской области в воскресенье, 11 июля, возле села Ревное Бориспольского района в результате опрокидывания автомобиля погибли два человека, в том числе ребенок. Еще три пассажира пострадали.

Об этом с места события сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 21:20 по местному времени.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего легковушка опрокинулась на крышу.

В момент аварии в салоне автомобиля находились десять человек, в том числе четверо детей.

"Все ехали с купания, — говорится в сообщении. — Двое погибли, в том числе девочка 7 лет. Еще один взрослый в критическом состоянии".

По данным очевидцев, для деблокирования от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекли восемь человек и две единицы техники. Информация уточняется, следите за обновлениями.

В машине было больше 10 человек, много детей, всё ехали с купания: водитель превысило скорость и Опрокинули Фольксваген ... Опубликовано dtp.kiev.ua воскресенье, 11 Июль 2021

Напомним, что на трассе "Одесса — Рени" 33-летний водитель Nissan совершил наезд на людей, которые переходили дорогу на неосвещенном участке пешеходного перехода. В аварии погибли мальчик 2013 года рождения и его 37-летняя тетя. Еще одну пострадавшую — 30-летнюю женщину — госпитализировали с травмами.

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