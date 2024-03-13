Когда в Украине потеплеет: синоптик обнадежила прогнозом

В Украине потеплеет в конце этой недели. Однако в воскресенье синоптики прогнозируют дождь.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, сейчас в Украине идет влажная погода. В частности, 14 марта в большинстве областей ожидается как не плотная влажная облачность, так дождь с мокрым снегом. Солнечные прояснения возможны только местами на западе, севере и местами в центре страны.

В то же время в восточных областях и Приазовье возможен сильный юго-восточный ветер. На остальной территории ветер будет умеренный.

Температура воздуха 14 марта прогреется до 3-8 градусов тепла, в Закарпатье и юге Крыма: 9-14 градусов.

"Потеплеет по выходным, гулять или куда-то поехать лучше в субботу, потому что в воскресенье может быть дождь", — сообщила Диденко.

Какая погода будет в Киеве

В столице днем в четверг без существенных осадков. Может быть небольшой дождь, местами с мокрым снегом, возможны лишь ночью.

Напомним, что сейчас в Украине складывается тенденция к потеплению. В регионах будет постепенно повышаться температура воздуха. В частности, в ночное время.

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