Избил и изнасиловал жену, угрожал полицейским гранатой: в Киевской области задержали 41-летнего злоумышленника (фото)

Потерпевшей женщине удалось скрыться, а обидчик закрылся в доме вместе с детьми и никого не пускал.

В Киевской области в Броварском районе мужчина избил, изнасиловал жену и угрожал полицейским гранатой.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Полиция Киевщины сообщила о подозрении фигуранту ЧП, которое произошло 10 марта в одном из сел Броварского района.

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Следователи выяснили, что пара находится на этапе развода. В ходе выяснения отношений между ними возникла ссора, поэтому подозреваемый силой затолкал женщину в подвальное помещение и изнасиловал.

Потерпевшей удалось от него сбежать, а обидчик закрылся в доме вместе с детьми и никого не пускал. Кроме того, он угрожал взорвать полицейских гранатой.

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Полицейские задержали злоумышленника/Фото: Полиция Киевской области

В ходе обыска правоохранители изъяли у него гранату Ф-1 с запалом к ней.

Злоумышленник не успел воспользоваться гранатой/Фото: Полиция Киевской области

К счастью, с детьми все хорошо. В настоящее время они находятся в безопасности.

Напомним, во время ссоры с женой 58-летний мужчина взорвал гранату и погиб. Трагедия произошла 7 марта в селе Дерновка Барышевской общины Киевской области.

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