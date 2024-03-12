Избил и изнасиловал жену, угрожал полицейским гранатой: в Киевской области задержали 41-летнего злоумышленника (фото)

Потерпевшей женщине удалось скрыться, а обидчик закрылся в доме вместе с детьми и никого не пускал.
В Киевской области в Броварском районе мужчина избил, изнасиловал жену и угрожал полицейским гранатой.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Полиция Киевщины сообщила о подозрении фигуранту ЧП, которое произошло 10 марта в одном из сел Броварского района.
Следователи выяснили, что пара находится на этапе развода. В ходе выяснения отношений между ними возникла ссора, поэтому подозреваемый силой затолкал женщину в подвальное помещение и изнасиловал.
Потерпевшей удалось от него сбежать, а обидчик закрылся в доме вместе с детьми и никого не пускал. Кроме того, он угрожал взорвать полицейских гранатой.
Спецназовцы КОРД задержали 41-летнего уроженца Житомирщины.
В ходе обыска правоохранители изъяли у него гранату Ф-1 с запалом к ней.
К счастью, с детьми все хорошо. В настоящее время они находятся в безопасности.
Напомним, во время ссоры с женой 58-летний мужчина взорвал гранату и погиб. Трагедия произошла 7 марта в селе Дерновка Барышевской общины Киевской области.
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