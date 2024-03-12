Правоохранители задержали "на горячем" торговцев трофейным оружием, вывезенного из зоны боевых действий

Правоохранители разоблачили группировку, которая на территории Киева, Киевской и Запорожской областей наладила сбыт трофейного и переработанного оружия, вывезенного из зоны боевых действий.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Оперативники получили информацию о незаконном сбыте оружия и боеприпасов жителями Запорожья. Также было установлено, что дома фигуранты хранят множество разнообразного оружия, боеприпасов и подыскивают потенциальных покупателей.

Так, 11 марта правоохранители при силовой поддержке спецназовцев батальона полиции особого назначения задержали в Запорожье одного из фигурантов после сбыта очередной партии опасного товара – 25 гранат. Также по местам жительства причастных изъяли арсенал оружия:

10 гранат, 20 корпусов и 9 взрывателей к гранатам, 14 взрывателей типа УЗРГМ, выстрел к гранатомету;

более 7700 патронов разного калибра;

три автомата и 15 магазинов к ним;

пулемет "Дегтярева";

снайперскую винтовку "Драгунова" и шесть магазинов, три ружья, два карабина с магазином, винтовка;

тротиловые шашки общим весом 1 кг.

В настоящее время один из фигурантов задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За преступление предусмотрена ответственность – лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, в Киеве на паркинге ТРЦ неизвестные напали на бизнесмена, пытаясь угнать Mercedes (фото).

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