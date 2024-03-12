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Правоохранители задержали "на горячем" торговцев трофейным оружием, вывезенного из зоны боевых действий

Правоохранители задержали "на горячем" торговцев трофейным оружием, вывезенного из зоны боевых действий

Задержание одного из преступников, продававшего оружие, вывезенное из зоны боевых действий / Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские разоблачили преступную группу торговцев оружием.

Правоохранители разоблачили группировку, которая на территории Киева, Киевской и Запорожской областей наладила сбыт трофейного и переработанного оружия, вывезенного из зоны боевых действий.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Оперативники получили информацию о незаконном сбыте оружия и боеприпасов жителями Запорожья. Также было установлено, что дома фигуранты хранят множество разнообразного оружия, боеприпасов и подыскивают потенциальных покупателей.

Так, 11 марта правоохранители при силовой поддержке спецназовцев батальона полиции особого назначения задержали в Запорожье одного из фигурантов после сбыта очередной партии опасного товара – 25 гранат. Также по местам жительства причастных изъяли арсенал оружия:

  • 10 гранат, 20 корпусов и 9 взрывателей к гранатам, 14 взрывателей типа УЗРГМ, выстрел к гранатомету;
  • более 7700 патронов разного калибра;
  • три автомата и 15 магазинов к ним;
  • пулемет "Дегтярева";
  • снайперскую винтовку "Драгунова" и шесть магазинов, три ружья, два карабина с магазином, винтовка;
  • тротиловые шашки общим весом 1 кг.

В настоящее время один из фигурантов задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За преступление предусмотрена ответственность – лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, в Киеве на паркинге ТРЦ неизвестные напали на бизнесмена, пытаясь угнать Mercedes (фото).

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