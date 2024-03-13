Коли в Україні потеплішає:синоптикиня обнадіяла прогнозом

В Україні потеплішає наприкінці цього тижня. Проте в неділю синоптики прогнозують дощ.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, зараз в Україні триває волога погода. Зокрема, 14 березня в більшості областей очікується, як не щільна волога хмарність, так дощ з мокрим снігом. Сонячні прояснення можливі лише місцями на заході, півночі та подекуди в центрі країни.

Водночас в східних областях та Приазов’ї можливий сильний південно-східний вітер. На решті території вітер буде помірний.

Температура повітря 14 березня прогріється до 3-8 градусів тепла, на Закарпатті та півдні Криму: 9-14 градусів.

"Потепліє вихідними, гуляти чи кудись поїхати краще в суботу, бо в неділю може бути дощ", - повідомила Діденко.

Яка погода буде в Києві

В столиці вдень у четвер без істотних опадів. Може бути невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, ймовірні лише вночі.

Нагадаємо, що наразі в Україні складається тенденція до потепління. У регіонах поступово буде підвищуватися температура повітря. Зокрема, в нічну пору.

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