Мешканець Київщини вбив товариша чайником і два роки жив з його тілом у будинку: фото

Як з’ясувало слідство, під час конфлікту зловмисник декілька разів вдарив опонента металевим чайником по голові, а потім добив деревʼяним рубелем.

На Київщині чоловік чайником вбив товариша та заховав тіло у своєму будинку. Подія сталася у лютому 2022 року. Вбивця два роки жив з тілом жертви у своєму будинку.

Про це 12 березня повідомила поліція Київської області.

Про зникнення 52-річного чоловіка, мешканця Сквирської громади, до поліції повідомила його племінниця.

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Жінка поінформувала поліцію Київської області про те, що її зниклий дядько вживав алкогольні напої разом з 45-річним товаришем.

Як з’ясувало слідство, під час конфлікту зловмисник декілька разів вдарив опонента металевим чайником по голові. А потім взяв до рук деревʼяний рубель та бив ним по голові та тілу знайомого, аж поки той не помер на місці.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисник заховав тіло у своєму будинку.

Будинок убивці / Фото: Поліція Київської області

Коли оперативники встановили, що чоловік може бути причетний до скоєного злочину, фігурант почав переховуватись на території України. Після встановлення його місцеперебування, працівники поліції доставили чоловіка на слідчі дії, де він зізнався у скоєному.

Під час обшуку в помешканні у підозрюваного правоохоронці виявили тіло потерпілого, а також 170 набоїв, запали УЗРГМ та корпус від гранати РГД-5.

У помешканні підозрюваного правоохоронці виявили 170 набоїв, запали УЗРГМ та корпус від гранати РГД-5 / Фото: Поліція Київської області

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за умисне вбивство.

У суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві на паркінгу ТРЦ невідомі напали з ножем на бізнесмена, намагаючись викрасти його Mercedes.

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