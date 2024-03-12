Правоохоронці затримали "на гарячому" торговців трофейною зброєю, яку вивезли із зони бойових дій

Правоохоронці викрили угруповання, яке на території Києва, Київської та Запорізької областей налагодило збут трофейної та переробленої зброї, вивезеної із зони бойових дій.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Оперативників отримали інформацію про незаконний збут зброї та боєприпасів мешканцями Запоріжжя. Також було встановлено, що вдома фігуранти зберігають велику кількість різноманітної зброї, боєприпасів та підшукують потенційних покупців.

Так, 11 березня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців батальйону поліції особливого призначення затримали в Запоріжжі одного з фігурантів після збуту чергової партії небезпечного товару – 25 гранат. Також за місцями проживання причетних осіб вилучили арсенал зброї:

10 гранат, 20 корпусів та 9 підривачів до гранат, 14 підривачів типу УЗРГМ, постріл до гранатомета;

понад 7700 набоїв різного калібру;

три автомати та 15 магазинів до них;

кулемет "Дегтярьова";

снайперську гвинтівку "Драгунова" та шість магазинів, три рушниці, два карабіни з магазином, гвинтівка;

тротилові шашки загальною вагою 1 кг.

Наразі один із фігурантів затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За злочин передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у Києві на паркінгу ТРЦ невідомі напали на бізнесмена, намагаючись викрасти Mercedes (фото).

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