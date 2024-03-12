Побив та зґвалтував дружину, погрожував поліціянтам гранатою: на Київщині затримали 41-річного зловмисника (фото)

Потерпілій жінці вдалося втекти, а кривдник зачинився у будинку разом із дітьми та нікого не впускав.

На Київщині у Броварському районі чоловік побив, зґвалтував дружину та погрожував поліцейським гранатою.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Поліція Київщини повідомила про підозру фігуранту події, що сталася 10 березня в одному із сіл Броварського району.

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Слідчі з’ясували, що пара перебуває на етапі розлучення. У ході з’ясування відносин між ними виникла сварка, тож підозрюваний силою заштовхав жінку у підвальне приміщення та зґвалтував.

Потерпілій вдалось від нього втекти, а кривдник зачинився у будинку разом із дітьми та нікого не впускав. Крім того, він погрожував підірвати поліцейських гранатою.

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Поліцейські затримали зловмисника / Фото: Поліція Київської області

У ході обшуку правоохоронці вилучили у нього гранату Ф-1 із запалом до неї.

Зловмисник не встиг скористатися гранатою / Фото: Поліція Київської області

На щастя, із дітьми все добре. Наразі вони перебувають у безпеці.

Нагадаємо, під час суперечки з дружиною 58-річний чоловік підірвав гранату і загинув. Трагедія сталася 7 березня у селі Дернівка Баришівської громади на Київщині.

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