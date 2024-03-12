Житель Киевщины убил товарища чайником и два года жил с его телом в доме: фото

Как выяснило следствие, во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента металлическим чайником по голове, а потом добил деревянным ребраком.

В Киевской области мужчина чайником убил товарища и спрятал тело в своем доме. Преступление произошло в феврале 2022 года. Убийца два года жил с телом жертвы в своем доме.

Об этом 12 марта сообщила полиция Киевской области.

Об исчезновении 52-летнего мужчины, жителя Сквирской громады, в полицию сообщила его племянница.

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Женщина проинформировала полицию Киевской области о том, что ее пропавший дядя употреблял алкогольные напитки вместе с 45-летним товарищем.

Как выяснило следствие, во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента металлическим чайником по голове. А потом взял в руки деревянный ребрак и бил им по голове и телу знакомого, пока тот не умер на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело в своем доме.

Дом убийцы/Фото: Полиция Киевской области

Когда оперативники установили, что мужчина может быть причастен к совершенному преступлению, фигурант стал скрываться на территории Украины. После установления его местопребывания сотрудники полиции доставили мужчину на следственные действия, где он признался в содеянном.

Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили тело потерпевшего, а также 170 патронов, запалы УЗРГМ и корпус от гранаты РГД-5.

В доме подозреваемого правоохранители обнаружили 170 патронов, запали УЗРГМ и корпус от гранаты РГД-5/Фото: Полиция Киевской области

Следователи сообщили фигуранту о подозрении за умышленное убийство.

В суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве на паркинге ТРЦ неизвестные напали с ножом на бизнесмена, пытаясь похитить его Mercedes.

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