Житель Киевщины убил товарища чайником и два года жил с его телом в доме: фото

Как выяснило следствие, во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента металлическим чайником по голове, а потом добил деревянным ребраком.
В Киевской области мужчина чайником убил товарища и спрятал тело в своем доме. Преступление произошло в феврале 2022 года. Убийца два года жил с телом жертвы в своем доме.
Об этом 12 марта сообщила полиция Киевской области.
Об исчезновении 52-летнего мужчины, жителя Сквирской громады, в полицию сообщила его племянница.
Женщина проинформировала полицию Киевской области о том, что ее пропавший дядя употреблял алкогольные напитки вместе с 45-летним товарищем.
Как выяснило следствие, во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента металлическим чайником по голове. А потом взял в руки деревянный ребрак и бил им по голове и телу знакомого, пока тот не умер на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело в своем доме.
Когда оперативники установили, что мужчина может быть причастен к совершенному преступлению, фигурант стал скрываться на территории Украины. После установления его местопребывания сотрудники полиции доставили мужчину на следственные действия, где он признался в содеянном.
Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили тело потерпевшего, а также 170 патронов, запалы УЗРГМ и корпус от гранаты РГД-5.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении за умышленное убийство.
В суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киеве на паркинге ТРЦ неизвестные напали с ножом на бизнесмена, пытаясь похитить его Mercedes.
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