Когда в Киеве появится бензин: ответ КГГА

Киевская городская государственная администрация прогнозирует, что бензин на заправках в Киеве в достаточном для водителей количестве появится к концу мая.

В настоящее время власти решают логистические вопросы для поставки топлива.

Об этом во время телемарафона сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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"Я думаю, неделю-две все должно наладиться. Мы уже забыли, что у нас возле города сгорели все станции хранения нефтепродуктов. Кроме того, 90% светлых нефтепродуктов у нас ввозилось из Беларуси. Это тоже нужно менять, это тоже логистика. Это время. Я думаю, в конце месяца не будет проблем с топливом в Киеве", — сказал Поворозник.

Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему — правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.

В настоящее время идет работа над узлами перегрузки на железной дороге и нестандартными логистическими маршрутами через порты Черного моря, Балтики и Адриатики. Логистика поставки топлива изменилась.

Министерство экономики Украины уже опубликовало новые предельные цены на горючее на вторую декаду мая.

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