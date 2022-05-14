В Киеве изменили продолжительность работы метро и наземного транспорта

В Киеве изменили продолжительность работы метро и наземного транспорта

В Киеве с 16 мая увеличилась продолжительность работы общественного транспорта.

Следовательно, метро в столице будет работать с 6:00 до 22:00, а наземный транспорт – 06:00 до 22:30.

Об этом сообщили в КГГА.

Также в метро возобновляется электронная оплата за проезд. В Киевском метрополитене призвали жителей столицы подготовить транспортные карты, пользоваться платежными приложениями и мобильным приложением "Киев Цифровой".

Отметим, что с 15 мая комендантский час в Киеве продлится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

"Городские власти призывают киевлян соблюдать комендантские часы и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге, ведь угроза ракетных обстрелов, к сожалению, остается", — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, с 16 мая в Киеве возобновляют оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте.

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