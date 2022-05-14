В Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в общественном транспорте

Решение касается как метро, так и наземного транспорта.
С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Мы должны возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это большие средства", — пояснил мэр.
Оплачивать за проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".
Напомним, 13 мая в КГГА отметили, что из- за угрозы ракетных ударов детям не рекомендуется возвращаться в Киев. В то же время, тем, кто решил вернуться, следует учитывать, что столица живет с ограничениями.
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