За сутки российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые

За сутки российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые

За сутки российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области и убили мирных жителей, есть раненые.

Разрушения претерпели 36 гражданских объектов — жилые дома, промышленные, тяговая электрическая станция, медицинское учреждение.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, поселок Очеретино, поселок Дробышево, поселок Северный, поселок Керамик, с. Берестово, с. Бородичное, с.Новокалиново.

Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град".

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Военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, добавили в МВД.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 81-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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