Когда стоит заказать такси с почасовой оплатой

Большинство людей пользуется услугами такси «по счетчику», исходя из расстояния, которое проехал автомобиль. Но в некоторых случаях более удобно и выгодно воспользоваться почасовым заказом автомобиля. Когда лучше выбрать эту услугу?

Заказ такси с почасовой оплатой: когда это актуально?

Далеко не все службы предоставляют услугу почасовой оплаты услуг такси. Чтобы вызвать такси в Киеве по номеру с оплатой за час, нужно позвонить диспетчеру компании «Элит Такси».

В каких случаях лучше воспользоваться такой услугой:

* в течение дня нужно посетить несколько мест в разных частях города;

* нет четкого маршрута, он может изменяться по ходу решения вопросов;

* нужно развезти нескольких гостей в разные пункты назначения;

* нужно решить множество вопросов и важно, чтобы машина была всегда «под рукой»;

* хочется посмотреть новый город, а его достопримечательности находятся на большом расстоянии друг от друга.

Если вы понимаете, что придется много ездить по городу в течение дня, почасовой заказ такси — оптимальное решение.

Преимущества почасовой оплаты такси

По сравнению с оплатой услуг такси по километражу почасовой тариф намного выгоднее в вышеупомянутых случаях. Уменьшение финансовых затрат — одно из основных преимуществ услуги, которая пользуется большой популярностью среди клиентов компании «Элит Такси».

Экономия времени и удобство — также важные преимущества при заказе такси с почасовой оплатой. Клиенту не нужно постоянно вызывать новую машину, тратить время на оформление заказа и ожидание. У него в распоряжении есть автомобиль с водителем, поэтому доехать в нужное место можно максимально быстро. Это позволяет оперативно решать деловые и личные вопросы.

Чтобы заказать такси с почасовой оплатой, нужно позвонить диспетчеру компании «Элит Такси» или оформить заказ онлайн. Подача авто проводится на конкретное время или максимально быстро.

Компания «Элит Такси» предлагает конкурентные цены, автомобили в идеальном техническом состоянии и профессиональных водителей, которые хорошо знают столицу и всегда строго придерживаются правил дорожного движения. Благодаря наличию соответствующей лицензии такси компании могут законно двигаться полосами для общественного транспорта. Приятно экономьте время и деньги с «Элит Такси»!