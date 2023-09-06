Ракетная атака по Киеву: в КМВА сообщили детали

В ночь на среду, 6 сентября, российская армия совершила комбинированную атаку на Киев. Оккупанты запустили крылатые и, вероятно, баллистические ракеты.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не проста, а комбинирована", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, из района Саратовской области из самолетов стратегической авиации Ту-95МС россияне выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Также по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического.

"Все враждебные цели, которые двигались в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту (06:39 — Ред.), в Киеве без жертв и разрушений", — добавил Попко.

Как сообщалось, около 05:00 по Украине начала распространяться тревога из-за запуска крылатых ракет. В Киевской области сирены раздались в 04:44. Тревога продолжалась до 06:36.

Впоследствии стало известно, что в Киеве сработало ПВО. В ПС говорят, что несколько ракет направились сначала в центральные и южные области, но впоследствии повернули в сторону Киева.

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