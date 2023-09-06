Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом

В последний раз Блинкен был в Украине в сентябре прошлого года.
В среду, 6 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом.
Об этом информируют украинские средства массовой информации, впоследствии Общественному подтвердили это в Офисе президента.
Дневной порядок представителя США неизвестен.
Ранее ни украинская, ни американская сторона не сообщали о приезде Блинкена в Киев.
Утром 6 сентября в Сети жители Киева писали о пробках из-за перекрытого движения транспорта. Вероятно, это было связано с приездом американского дипломата.
Напомним, СМИ сообщали о возможном визите государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев 6 сентября.
Добавим, что в последний раз Блинкен был в Украине в сентябре прошлого года.
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