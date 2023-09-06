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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев / Фото: Associated Press

В последний раз Блинкен был в Украине в сентябре прошлого года.

В среду, 6 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом.

Об этом информируют украинские средства массовой информации, впоследствии Общественному подтвердили это в Офисе президента.

Дневной порядок представителя США неизвестен.

Ранее ни украинская, ни американская сторона не сообщали о приезде Блинкена в Киев.

Утром 6 сентября в Сети жители Киева писали о пробках из-за перекрытого движения транспорта. Вероятно, это было связано с приездом американского дипломата.

Напомним, СМИ сообщали о возможном визите государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев 6 сентября.

Добавим, что в последний раз Блинкен был в Украине в сентябре прошлого года.

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Дата публикации
Просмотры
1129
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