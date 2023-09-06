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Атака по Киевщине: вспыхнул пожар, в ГСЧС показали фото

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Атака по Киевщине: вспыхнул пожар, в ГСЧС показали фото

Последствия падения обломков сбитой ракеты в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов.

В Киевской области в ночь на 6 сентября в результате падения сбитой российской ракеты возник пожар на территории торгового предприятия.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели отметили, что потушили пожар, возникший в Киевской области из-за падения обломков уничтоженной враждеской цели.

"6 сентября ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты", – говорится в заявлении чрезвычайников.

Там добавили, что на месте не было обнаружено погибших и пострадавших.

Последствия падения обломков сбитой ракеты в Киевской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения обломков сбитой ракеты в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения обломков сбитой ракеты в Киевской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения обломков сбитой ракеты в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения обломков сбитой ракеты в Киевской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения обломков сбитой ракеты в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 сентября устроили комбинированную атаку по Киеву ракетами двух типов. Все цели в направлении столицы были уничтожены силами ПВО. В городе обошлось без жертв и разрушений.

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Дата публикации
Просмотры
1256
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