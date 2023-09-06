Атака по Киевщине: вспыхнул пожар, в ГСЧС показали фото

Спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов.
В Киевской области в ночь на 6 сентября в результате падения сбитой российской ракеты возник пожар на территории торгового предприятия.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели отметили, что потушили пожар, возникший в Киевской области из-за падения обломков уничтоженной враждеской цели.
"6 сентября ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты", – говорится в заявлении чрезвычайников.
Там добавили, что на месте не было обнаружено погибших и пострадавших.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 сентября устроили комбинированную атаку по Киеву ракетами двух типов. Все цели в направлении столицы были уничтожены силами ПВО. В городе обошлось без жертв и разрушений.
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