В Киеве задержан мужчина, который развращал малолетнюю дочь: какое наказание грозит

Так, 39-летний уроженец Николаевщины в течение 6 лет совершал развратные действия в отношении собственного ребенка. Решиться рассказать о том, что делал отец, девочка отважилась только в 14-летнем возрасте.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Киеве.

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По данным следствия, развращать ребенка мужчина начал в 2014-м, когда ему было всего 5 лет. Речь идет о насильственных действиях сексуального характера.

"Супруги развелись и девочка проживала с мамой. При этом отец часто забирал ее к себе на некоторое время. Только в четырнадцатилетнем возрасте ребенок решился рассказать об этом взрослым", – отмечают в полиции.

В связи с этим 39-летнему мужчине сообщили о подозрении:

по ч. 4 ст. 153 – сексуальное насилие;

ч. 2 ст. 155 – совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные близкими родственниками или членами семьи;

ч. 2 ст. 156 – развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего лица членами семьи или близкими родственниками Уголовного кодекса Украины.

Фигурант уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Киеве осудили мужчину, который несколько лет насиловал трех дочерей своей сожительницы. Он получил 15 лет заключения.

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