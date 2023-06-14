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Киевское предприятие помогало "Росатому" строить 5 АЭС: детали схемы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Киевское предприятие помогало "Росатому" строить 5 АЭС: детали схемы

Киевское предприятие помогало "Росатому" строить АЭС. / Фото: Служба безопасности Украины

С начала полномасштабного вторжения компания совершила 16 экспортных операций в пользу РФ.

В Киеве СБУ разоблачила ЧАО "Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения", которое помогало подсанкционному "Росатому" строить пять АЭС в разных странах. С начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу России на сумму около 42 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций.

Киевское предприятие помогало
Киевское предприятие помогало "Росатому" строить АЭС.
Киевское предприятие помогало
Киевское предприятие помогало "Росатому" строить АЭС.

"Киевское центральное конструкторское бюро арматростроения – монополист в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций.

По данным СБУ, до февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве.

Основным заказчиком предприятия являлась российская государственная корпорация "Росатом", использующая украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на пяти атомных электростанциях в разных странах мира.

Как работала схема вывоза оборудования

Фиктивными заказчиками украинской продукции в схеме выступали подконтрольные зарубежные фирмы. При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей — подконтрольные "Росатому" компании, строящие АЭС, то есть после пересечения границы он ехал "по новому маршруту".

При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "Росатома" осуществляли в режиме онлайн.

Киевское предприятие помогало
Киевское предприятие помогало "Росатому" строить АЭС.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В ходе обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницком задержали экс-военного из Беларуси, который призвал к разделу Украины.

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Дата публикации
Просмотры
690
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