Киевское предприятие помогало "Росатому" строить 5 АЭС: детали схемы

С начала полномасштабного вторжения компания совершила 16 экспортных операций в пользу РФ.

В Киеве СБУ разоблачила ЧАО "Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения", которое помогало подсанкционному "Росатому" строить пять АЭС в разных странах. С начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу России на сумму около 42 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций.

Киевское предприятие помогало "Росатому" строить АЭС.

Киевское предприятие помогало "Росатому" строить АЭС.

"Киевское центральное конструкторское бюро арматростроения – монополист в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций.

По данным СБУ, до февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве.

Основным заказчиком предприятия являлась российская государственная корпорация "Росатом", использующая украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на пяти атомных электростанциях в разных странах мира.

Как работала схема вывоза оборудования

Фиктивными заказчиками украинской продукции в схеме выступали подконтрольные зарубежные фирмы. При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей — подконтрольные "Росатому" компании, строящие АЭС, то есть после пересечения границы он ехал "по новому маршруту".

При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "Росатома" осуществляли в режиме онлайн.

Киевское предприятие помогало "Росатому" строить АЭС.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В ходе обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницком задержали экс-военного из Беларуси, который призвал к разделу Украины.

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