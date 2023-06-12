У блокпоста на выезде из Киева работница правоохранительного органа сбила военного

По дороге в Бровары, возле блокпоста на выезде из Киева, произошла смертельная авария. Автомобиль, за рулем которого находилась работница правоохранительного органа, сбил военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Накануне, 11 июня, под Броварами вблизи блок-поста на выезде из Киева произошло ДТП. В аварии погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориального общества.

"За рулем авто была сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч. Военнослужащий ДФТГ перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте", — говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и участников. Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством.

Под Броварами вблизи блок-поста на выезде из Киева произошло смертельное ДТП. / Фото: Государственное бюро расследований

Как сообщалось, в Киевской области 10 июня произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли два человека и 8 травмированы, среди которых — дети.

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