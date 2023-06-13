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В Киеве на остановке транспорта обнаружили труп мужчины: что известно (фото)

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
1672
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В Киеве на остановке транспорта обнаружили труп мужчины: что известно (фото)

В Киеве на остановке транспорта был обнаружен труп. Фото: gmk.center

В полиции говорят, что на вид мужчине было 40 лет.

В Киеве на остановке транспорта обнаружили труп мужчины. Событие произошло на улице Миропольской в Днепровском районе столицы. Тело лежало на асфальте рядом со скамейкой для ожидания транспорта. Место полицейские огородили упреждающей лентой.

В социальных сетях пишут, что на остановке умерла женщина, но в полиции Киева ТСН.ua уточнили, что погибший мужчина. Рядом на скамейке лежали его вещи.

В полиции подтверждают, что получили вызов на Миропольскую улицу.

"Получили вызов, что обнаружен мертвым неустановленного мужчину в возрасте около 40 лет. Его личность, обстоятельства происшествия и причина смерти выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа", — сообщили нам правоохранители.

В Киеве на остановке транспорта был обнаружен труп. ФОТО: киевские тг-каналы / ©
В Киеве на остановке транспорта был обнаружен труп. ФОТО: киевские тг-каналы

Напомним, что в Сети сообщали о жестоком убийстве военного в парке Киото в Киеве. Труп мужчины обнаружили в Деснянском районе Киева. Что говорят в полиции – читайте ЗДЕСЬ.

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Дата публикации
Просмотры
1672
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