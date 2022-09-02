Киев оказался на втором месте мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом

Самый грязный воздух в районе Оболони, Подола и на Левом берегу.

В Киевской области уже несколько дней подряд продолжают гореть торфяники из-за чего в воздухе наблюдается сильное задымление.

Так, согласно сервису IQ-Air, по уровню загрязнения воздуха Киев утром 2 сентября оказался на втором месте в мире, на первом месте – Сантьяго (Чили), на третьем – Лима (Перу).

По данным спасателей, задымление в Киеве вызвано пожаром в селе Сосновка Вышгородского района, где продолжается ликвидация одного очага торфяного пожара.

Учитывая ситуацию, киевлян и жителей пригорода призывают закрывать окна и ограничить пребывание на улице.

Стоит отметить, что по состоянию на 11:45 Киев в рейтинге самых загрязненных городов мира опустился со второго на 18-е место.

Напомним, вчера, 1 сентября, в Киеве также наблюдалось задымление.