Киев приобретет мобильные передвижные котельные для резервного источника тепла зимой

Мобильные котельные будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева.

Киев приобретет мобильные передвижные котельные на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона.

Как сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации, такое решение принял Совет обороны Киева.

"Подготовка к зиме в столице на завершающей стадии, все необходимые плановые работы выполнены, идет устранение выявленных аварийных повреждений сетей, плановая работа на электросетях и оборудовании. Однако, понимая сложность будущего отопительного сезона и серьезность рисков, которыми он будет сопровождаться, учитывая военное город осуществляет дополнительные меры по чрезвычайным ситуациям. Приобретенный запас резервного топлива для ТЭЦ и дополнительного количества генераторов, а также приняли решение о закупке необходимого количества передвижных котельных. Они будут работать как резервные источники обогрева зданий", — сообщил мэр Виталий Кличко.

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В КГГА отмечают, что во время подготовки города к отопительному сезону проведены гидравлические испытания сетей и уже ликвидировано более 2 тысяч повреждений, которые могли бы произойти зимой, а также заменено более 17 километров сетей.

"На сегодняшний день основные теплоисточники запустили в работу, и киевлянам восстановили или продолжают восстанавливать горячее водоснабжение", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что управляющие компании приобрели дополнительную спецтехнику для работы зимой – аварийно-ремонтные автомобили, машины для посыпки дорог, тракторы, генераторы, автовышки.

Кроме того, проверяется состояние электросетей и электрооборудования, поскольку система электроснабжения резервна для обеспечения тепла.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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