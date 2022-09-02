В Киеве наблюдается сильное задымление воздуха: в ГСЧС назвали причину и призвали закрыть окна

В Киеве 2 сентября снова наблюдается сильное задымление воздуха.

В Киевской области уже несколько дней подряд продолжают гореть торфяники.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Важно! Сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно, в с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация 1 очага торфяного пожара. Эта ситуация осложняется сезонным явлением — метеорологической дымкой", — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС в Киевской области

В ГСЧС также для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

закрыть окна дома;

не выходить лишний раз на улицу;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Из-за такой ситуации Киев попал в тройку городов по уровню загрязнения воздуха (на первом месте – Сантьяго (Чили), на втором – Киев, на третьем – Лима (Перу)). Так, согласно сервису IQ-Air, самый грязный воздух в районе Оболони, Подола и на Левом берегу.

Напомним, вчера, 1 сентября, в Киеве также наблюдалось задымление.