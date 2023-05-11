ГБР проводит обыск в здании Киевсовета: подробности

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко отметил, что видеозапись следственных действий, а также работу журналистов во время их проведения правоохранители запретили.
В здании Киевского городского совета проводит обыск Территориальное управление Государственного бюро расследований.
Об этом сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
"В здании Киевского городского совета Территориальное управление ДБР проводит обыск. Определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева касается помещений и кабинетов исключительно Киевской городской военной администрации, а именно производство касается командировки в КМВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевского городского совета", – сообщил Владимир Бондаренко.
Владимир Бондаренко отметил, что ранее все документы, имеющиеся в постановлении на обыск, уже предоставлялись следователям беспрепятственно.
"Вместе с этим, в случае попытки получить и доступ в кабинеты непосредственно в Киевском городском совете, видеозаписи камер наблюдения или другое – будем обращать внимание, что это постановлением не предусмотрено. Конечно, способствовать обыску мы будем. Однако в рамках процессуальных норм", – заметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета.
Владимир Бондаренко также отметил, что видеозапись следственных действий, а также работу журналистов во время их проведения правоохранители запретили.
Напомним, в Украине проверяют 1734 человека, представляющих угрозу : в ДБР рассказали о том, кто это.
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