В Ирпене начали сносить дом с граффити Бэнкси: видео с места события

В Ирпене начали сносить пострадавшую от обстрелов многоэтажку, на стене которой британский художник Бэнкси изобразил девочку-гимнастку.

Граффити обещают демонтировать по отдельности и сохранить.

"Мы потом будем смотреть, на этом ли месте, или будет перенесено. Но мы хотим сохранить это изображение, которое нарисовал Бэнкси. Возможно, будет возле дома сделан артобъект. Сделаем все возможное, чтобы его оставить", — сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире национального телемарафона.

Какие граффити Бэнкси нарисовал в Украине

В ноябре 2022 года Бэнкси подтвердил создание семи граффити в Украине.

Это граффити с гимнасткой в городе Бородянка Киевской области и рисунок с изображением еще одной гимнастки, но уже в пострадавшем от ВС РФ Ирпене.

Кроме того, в Киеве возле Майдана Незалежности художник нарисовал двоих детей, которые качаются на противотанковом еже, как на качелях.

А в Гостомеле на стене одной из построек появилось граффити британского художника, на котором изображена женщина в противогазе.

В Горенке британец нарисовал бородатого мужчину, принимающего ванну.

Стоит отметить, что в Бородянке местные жители сообщили, что видели мужчину, работавшего с трафаретами. Журналистам ТСН удалось найти людей, которые видели этого наиболее таинственного художника ХХ века. Говорят, это выглядело так, что никто не скрывался от того, чем занят, а просто среди белого дня приехал микроавтобус, из него вышли несколько человек и принялись за дело.

Они были в спецодежде и проводили какие-то замеры, поэтому местные их восприняли как архитекторы. Но потом один из мужчин очень быстро начал наносить красками из баллончика благодаря трафаретам рисунок гимнастки. Свидетели рассказывают, что мужчине с виду было до 50 лет, был с бородкой, но они и подумать не могли, что наблюдают за одной из самых загадочных персон мира.

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