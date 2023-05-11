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Случайно упал в озеро и не мог выбраться: киевские полицейские спасли мужчину (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
48
Время на прочтение
1 мин
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Случайно упал в озеро и не мог выбраться: киевские полицейские спасли мужчину (видео)

Патрульные помогли обессиленному мужчине

Правоохранители помогли обессилевшему гражданину.

В Киеве стражи порядка спасли мужчину, который случайно упал в озеро и не мог самостоятельно выбраться. Инцидент произошел в Голосеевском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Человека в водоеме заметил неравнодушный прохожий и вызвал правоохранителей. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели обессиленного мужчину в озере.

Инспекторы оперативно вытащили гражданина из холодной воды на берег, успокоили потерпевшего и передали медикам.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье спасли маленького медвежонка, который пришел в деревню. За ним несколько дней наблюдали местные жители, а затем передали животное природоохранителям.

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Дата публикации
Просмотры
48
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