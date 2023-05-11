Случайно упал в озеро и не мог выбраться: киевские полицейские спасли мужчину (видео)

Правоохранители помогли обессилевшему гражданину.
В Киеве стражи порядка спасли мужчину, который случайно упал в озеро и не мог самостоятельно выбраться. Инцидент произошел в Голосеевском районе.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Человека в водоеме заметил неравнодушный прохожий и вызвал правоохранителей. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели обессиленного мужчину в озере.
Инспекторы оперативно вытащили гражданина из холодной воды на берег, успокоили потерпевшего и передали медикам.
Ранее мы сообщали, что на Закарпатье спасли маленького медвежонка, который пришел в деревню. За ним несколько дней наблюдали местные жители, а затем передали животное природоохранителям.
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