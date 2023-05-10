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Арестович вляпался в новый скандал из-за "подруги" кассирши: считает Киев русскоязычным городом

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Арестович вляпался в новый скандал из-за "подруги" кассирши: считает Киев русскоязычным городом

Арестович считает Киев – русскоязычным/Скриншот с видео

Подруга с кассы сказала Арестовичу, что Киев – русскоязычный город.

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович попал в новый скандал из-за своих комментариев по поводу языковой ситуации в Киеве.

Во время разговора с украинским журналистом Василием Головановым Арестович утверждал, что Киев является "русскоязычным городом".

Арестович приводил статистику знакомой кассирши, которая провела эксперимент и подсчитала, что на каждую сотню покупателей приходится по 86 человек, которые говорят по-русски и только 14 обращаются к ней на украинском.

По его словам, дискриминация русскоязычных граждан в Украине может привести к негативным последствиям и сильному "откату". Он отметил, что для Запада языковой спор, существующий в украинском обществе, является дикостью.

"Киев – русскоязычный город. Ну сколько можно выступать против реальности", — сказал Арестович.

Напомним, что в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету, которой россияне атаковали Украину.

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Дата публикации
Просмотры
3893
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