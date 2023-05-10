В центре Киева ограбили иностранного волонтера, тренирующего воинов ВСУ

Подозреваемый только недавно освободился из тюрьмы.

В центре Киева 29-летний мужчина ограбил иностранного волонтера, который тренирует воинов ВСУ по программам предоставления тактической боевой помощи раненым.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По данным следствия, 29-летний уроженец Черкасской области на Подоле выхватил рюкзак у прибывшего в Украину гражданина США, чтобы тренировать воинов ВСУ по программам оказания тактической боевой помощи раненым.

"Пострадавший лишь на несколько минут отвлекся на разговор со знакомым, оставив рюкзак с ноутбуком и медицинским снаряжением недалеко от лестницы к входу в офисное помещение, а вернувшийся вещей уже не обнаружил", — говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Оказалось, что он был уже неоднократно судим и только два месяца назад вышел из тюрьмы.

Подозреваемому инкриминируют ч. 4 ст. 185 УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, на границе задержали двух ухилянцев из Киева с фальшивыми документами.

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