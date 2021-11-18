COMFY запустил новый городской формат магазинов

Первые три COMFY-точки появились на Политехе, Дарнице и Троещине.

COMFY, крупнейший ритейлер бытовой техники и электроники в Украине, открыл в Киеве магазины нового формата — COMFY-Точки.

Первые три COMFY-Точки открылись рядом со станциями метро Политех и Дарница, а также на Троещине. До конца года в Киеве откроется еще три мини-магазина нового формата, говорится в сообщении компании.

Особенность COMFY-Точек в том, что на небольшой площади (до 50 кв. метров) доступен широкий ассортимент привычного флагманского магазина COMFY. Все благодаря большому складу COMFY-Точек (до 100-150 кв. метров). В таких магазинах покупатели могут день в день забрать интернет-заказ, сделанный на Comfy.ua или в мобильном приложении COMFY, выбрать и приобрести технику, получить полноценную консультацию по товару и оформить кредит.

Запуск нового городского формата магазинов в компании объяснили изменением предпочтений покупателей. "Современный городской покупатель изменил свой стиль покупок. Он ценит время, делает выбор онлайн и больше не готов далеко ездить за покупками и интернет-заказами", – говорит Игорь Хижняк, генеральный директор COMFY. Чтобы стать ближе к клиентам, компания расширяет сеть больших магазинов и развивает новые форматы.

Ранее сообщалось, что ритейлер COMFY удвоит количество магазинов в Киеве и откроет новые магазины в регионах. Вместе с запуском COMFY-Точек нового формата сеть открыла магазины во флагманских торгово-развлекательных центрах Respublika Park и Ocean Plaza. Также открылись новые магазины в Харькове и Кривом Роге. Таким образом сеть COMFY выросла до 94 магазинов.