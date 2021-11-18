В Киеве на "Новой почте" мужчина потерял посылку с тонной грецких орехов стоимостью 180 тысяч гривен

В Киеве на "Новой почте" мужчина потерял посылку с тонной грецких орехов стоимостью 180 тысяч гривен

Вместо киевлянина Александра посылку забрал кто-нибудь другой.

В Киеве на "Новой почте" мужчина потерял посылку с тонной грецких орехов стоимостью 180 тысяч гривен. Вместо мужчины посылку забрал кто-то другой.

Об этом мужчина по имени Александр 16 ноября написал на странице "Новой почты" в Facebook.

Киевлянин отмечает, что досадная ситуация не произошла бы, если бы сотрудники "Новой почты" проверяли документы.

По словам Александра, он несколько дней обращается в "Новую почту", чтобы работники предоставили ему видео из отделения, но пока результата нет.

Отдали посылку, не проверив документы

Александр рассказал, что сотрудник отделения "Новой почты" не проверил документы перед тем, как выдать посылку. Поэтому ее забрал неизвестный. Клиент требует у компании компенсации ущерба, а это – 180 тысяч гривен.

Киевлянин возмущен из-за правил получения записей с камер наблюдения. Мужчина обратился сначала в полицию, чтобы они предоставили записи. Так, по его мнению, был бы хоть один шанс найти злоумышленника и его автомобиль. Однако, по словам клиента, компания передает видео только по официальному запросу по юридическому адресу, но уже в течение пяти дней он ничего не получил.

Люди в комментариях поддержали мужчину и говорят, что это не единственный подобный случай. Один из пользователей пишет, что его дочь при таких же обстоятельствах не получила iPhone.

"Новая почта" просит подождать...

В комментарии под сообщением компания "Новая почта" пишет, что они уже подали запрос к коллегам из службы безопасности и ждут ответа.

"Уже подали запрос к коллегам из службы безопасности по данному поводу и ждем ответа. Только получим информацию, сразу Вам напишем. Пожалуйста, необходимо немного подождать", — говорится в сообщении.

"Просим клиентов ставить реальную оценочную стоимость отправки"

В комментариях один из пользователей спросил, в какую сумму Александр оценил посылку: "В 200 гривен, чтобы сэкономить или в 180 тысяч гривен?". И отметил, что "Новая почта" обязана возвращать только те деньги, на которые посылка была застрахована.

В то же время на "Новой почте" ответили: "Все так. Всегда просим наших клиентов ставить реальную оценочную стоимость отправления, чтобы в случае форс-мажора с нашей стороны мы могли возместить полную стоимость товара.

Новая почта

Напомним, тиктокер показал, что он якобы "Новой почтой" в коробке добрался из Киева в Одессу. В компании говорят, что это постановка.

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