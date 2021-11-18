В Киеве коммунальщик "стрижет" опавшие листья газонокосилкой: видео

Курьезную ситуацию зафиксировали на Нивках.

В Киеве коммунальщик "стрижет" опавшие листья газонокосилкой.

Курьезную ситуацию зафиксировали на Нивках.

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Соответствующее видео обнародовал паблик "Киев без цензуры".

"Коммунальщики продолжают косить опавшие листья. Нивки", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, минувшей зимой в Киеве коммунальщики решили постричь газон под снегом. Двое мужчин с газонокосилками работали вдоль канала на Русановке.

А летом коммунальщица стригла землю газонокосилкой.

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