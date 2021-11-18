В Киеве коммунальщик "стрижет" опавшие листья газонокосилкой: видео

Курьезную ситуацию зафиксировали на Нивках.
В Киеве коммунальщик "стрижет" опавшие листья газонокосилкой.
Курьезную ситуацию зафиксировали на Нивках.
Соответствующее видео обнародовал паблик "Киев без цензуры".
"Коммунальщики продолжают косить опавшие листья. Нивки", — говорится в сообщении под видео.
Напомним, минувшей зимой в Киеве коммунальщики решили постричь газон под снегом. Двое мужчин с газонокосилками работали вдоль канала на Русановке.
А летом коммунальщица стригла землю газонокосилкой.
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