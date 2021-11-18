Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
В Киеве коммунальщик "стрижет" опавшие листья газонокосилкой: видео

В Киеве коммунальщик "стрижет" опавшие листья газонокосилкой: видео

В Киеве коммунальщик "стрижет" опавшие листья газонокосилкой: видео

скриншот с видео

Курьезную ситуацию зафиксировали на Нивках.

В Киеве коммунальщик "стрижет" опавшие листья газонокосилкой.

Курьезную ситуацию зафиксировали на Нивках.

Соответствующее видео обнародовал паблик "Киев без цензуры".

"Коммунальщики продолжают косить опавшие листья. Нивки", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, минувшей зимой в Киеве коммунальщики решили постричь газон под снегом. Двое мужчин с газонокосилками работали вдоль канала на Русановке.

А летом коммунальщица стригла землю газонокосилкой.

Читайте также:

Следующая публикация