COMFY запустив новий міський формат магазинів

Перші три COMFY-Точки з'явилися на Політесі, Дарниці та Троєщині.

COMFY, найбільший ритейлер побутової техніки та електроніки в Україні, відкрив у Києві магазини нового формату – COMFY-Точки.

Перші три COMFY-Точки міні-магазини нового формату відкрилися поряд зі станціями метро Політех та Дарниця, а також на Троєщині. До кінця року у Києві відкриється ще три міні-магазини нового формату, йдеться у повідомленні компанії.

Особливість COMFY-Точок у тому, що на невеликій площі (до 50 кв. метрів) доступний широкий асортимент звичного флагманського магазину COMFY. Все завдяки великим складам COMFY-Точок (до 100-150 кв. метрів). У таких магазинах покупці можуть день у день забрати інтернет-замовлення, зроблене на Comfy.ua або у мобільному додатку COMFY, вибрати та придбати техніку, отримати повноцінну консультацію щодо товару й оформити кредит.

Запуск нового міського формату магазинів у компанії пояснили змінами у поведінці покупців. "Сучасний міський покупець змінив свій стиль покупок. Він цінує час, робить вибір онлайн та вже не готовий далеко їздити за покупками та інтернет-замовленнями", – каже Ігор Хижняк, генеральний директор COMFY. Аби стати ближчою до клієнтів, компанія розширює мережу великих магазинів та розвиває нові формати.

Раніше повідомлялося, що рітейлер COMFY подвоїть кількість магазинів у Києві та відкриє нові магазини у регіонах. Разом із запуском COMFY-точок нового формату мережа відкрила магазини у флагманських ТРЦ Respublika Park та Ocean Plaza. Також відкрилися нові магазини у Харкові та Кривому Розі. Таким чином мережа COMFY збільшилася до 94 магазинів.