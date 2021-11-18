У Києві на "Новій пошті" чоловік втратив посилку з тонною волоських горіхів вартістю 180 тисяч гривень

У Києві на "Новій пошті" чоловік втратив посилку з тонною волоських горіхів вартістю 180 тисяч гривень

Замість киянина Олександра посилку забрав хтось інший.

У Києві на "Новій пошті" чоловік втратив посилку з тонною волоських горіхів вартістю 180 тисяч гривень. Замість чоловіка посилку забрав хтось інший.

Про це чоловік на ім'я Олександр 16 листопада написав на сторінці "Нової пошти" у Facebook.

Киянин наголошує, що прикра ситуація не сталася б, якби працівники "Нової пошти" перевіряли документи.

За словами Олександра, він декілька днів звертається до "Нової пошти", щоб працівники надали йому відео з відділення, але поки що результату немає.

Віддали посилку, не перевіривши документи

Олександр розповів, що працівник відділення "Нової пошти" не перевірив документи перед тим, як видати посилку. Тому її забрала невідома людина. Клієнт вимагає у компанії компенсації збитків, а це – 180 тисяч гривень.

Киянин обурений через правила отримання записів з камер спостереження. Чоловік звернувся спочатку до поліції, щоб вони надали записи. Так, на його думку, був би хоч один шанс віднайти зловмисника та його автівку. Проте, за словами клієнта, компанія передає відео тільки на офіційний запит на юридичну адресу, але вже упродовж п'яти днів він нічого не отримав.

Люди в коментарях підтримали чоловіка й кажуть, що це не єдиний подібний випадок. Один з користувачів пише, що його дочка за таких самих обставин не отримала iPhone.

"Нова пошта" просить зачекати...

У коментарі під дописом компанія "Нова пошта" пише, що вони вже подали запит до колег зі служби безпеки і чекають відповідь.

"Вже подали запит до колег зі служби безпеки з даного приводу та очікуємо на відповідь. Щойно отримаємо інформацію, одразу Вам напишемо. Будь ласка, необхідно дещо зачекати", - йдеться у дописі.

"Просимо клієнтів ставити реальну оціночну вартість відправлення"

У коментарях один із користувачів запитав, у яку суму Олександр оцінив посилку: "У 200 грн, щоб зекономити чи в 180 тисяч гривень?". І зауважив, що "Нова Пошта" має повертати лише ті гроші, на які посилка була застрахована.

Водночас на "Новій пошті" відповіли: "Все так. Завжди просимо наших клієнтів ставити реальну оціночну вартість відправлення, аби у випадку форс-мажору з нашого боку ми могли відшкодувати повну вартість товару".

Нова пошта

Нагадаємо, тіктокер показав, як він нібито "Новою поштою" в коробці дістався з Києва до Одеси, у компанії кажуть, що це постановка.

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