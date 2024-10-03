Росіяни атакували Київ дронами: які наслідки

Цієї ночі Сили оборони знищили приблизно 15 ударних безпілотників, якими росіяни атакували Київ. Повітряна тривога тривала понад 5,5 год.

Про це повідомляє Київська МВА.

"Вночі російська армія вкотре здійснила спробу завдати повітряного удару по Києву. Тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль: ніч; використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт "Shahed". Заходи на місто БпЛА ворога з різних напрямків та висот, атаки різними кількісними групами", - йдеться у повідомленні.

Перші групи дронів противник запустив ще до півночі, і протягом ночі постійно додавалися нові БпЛА.

"Жоден з російських дронів своєї мети не досяг. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників", - зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі. Руйнувань немає. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, в ніч проти 3 жовтня у Хмельницькій області, а також в Івано-Франківську пролунали вибухи. Також повідомляється про вибухи на Київщині.

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