Россияне атаковали Киев дронами: какие последствия

Этой ночью Силы обороны уничтожили около 15 ударных беспилотников, которыми россияне атаковали Киев. Воздушная тревога продолжалась более 5,5 часов.

Об этом сообщает Киевская МВА.

"Ночью российская армия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву. Тактика и приемы нападения остаются неизменными уже много месяцев подряд: ночь - использование ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed", заходы в город БпЛА врага по разным направлениям и высотам. Атаки разными количественными группами", - говорится в сообщении

Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, и в течение ночи постоянно добавлялись новые БПЛА.

"Ни одна из российских дронов своей цели не достигла. Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом примерно полтора десятка ударных беспилотников", — отметил глава КМВА Сергей Попко.

Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе. Разрушений нет. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в ночь на 3 октября в Хмельницкой области, а также в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Также сообщается о взрывах в Киевской области.

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