Россияне атаковали Киев дронами: какие последствия

Столица пережила очередную атаку.
Этой ночью Силы обороны уничтожили около 15 ударных беспилотников, которыми россияне атаковали Киев. Воздушная тревога продолжалась более 5,5 часов.
Об этом сообщает Киевская МВА.
"Ночью российская армия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву. Тактика и приемы нападения остаются неизменными уже много месяцев подряд: ночь - использование ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed", заходы в город БпЛА врага по разным направлениям и высотам. Атаки разными количественными группами", - говорится в сообщении
Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, и в течение ночи постоянно добавлялись новые БПЛА.
"Ни одна из российских дронов своей цели не достигла. Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом примерно полтора десятка ударных беспилотников", — отметил глава КМВА Сергей Попко.
Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе. Разрушений нет. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, в ночь на 3 октября в Хмельницкой области, а также в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Также сообщается о взрывах в Киевской области.
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