РФ атакувала трансформаторні підстанції ДТЕК у Києві: які наслідки

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Зранку 8 липня Росія атакувала Київ. Під час ракетного удару було зруйновано і пошкоджено три трансформаторні підстанції ДТЕК.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
"В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики вже працюють на місцях. В компанії обіцяють, що більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом.
Як повідомлялося, в Україні частково скасували графіки відключень на 8 липня. Так, електрика гарантовано буде від 10:30 до 14:00.
Читайте також:
- Росіяни масовано атакували Київ ракетами: кількість загиблих зростає
- Ракета росіян влучила в житловий будинок в Києві: що відомо
- РФ потужно вдарила по Києву ракетами: влада повідомила подробиці про наслідки і потерпілих