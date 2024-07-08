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РФ атакувала трансформаторні підстанції ДТЕК у Києві: які наслідки

РФ атакувала трансформаторні підстанції ДТЕК у Києві: які наслідки

Наслідки російського обстрілу об'єкту енергетики в Україні. / Фото: Associated Press

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Зранку 8 липня Росія атакувала Київ. Під час ракетного удару було зруйновано і пошкоджено три трансформаторні підстанції ДТЕК.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що енергетики вже працюють на місцях. В компанії обіцяють, що більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом. 

Як повідомлялося, в Україні частково скасували графіки відключень на 8 липня. Так, електрика гарантовано буде від 10:30 до 14:00.

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