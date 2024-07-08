РФ атакувала трансформаторні підстанції ДТЕК у Києві: які наслідки

Зранку 8 липня Росія атакувала Київ. Під час ракетного удару було зруйновано і пошкоджено три трансформаторні підстанції ДТЕК.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють на місцях. В компанії обіцяють, що більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом.