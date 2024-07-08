Удар по "Охматдиту": у яке відділення був "приліт", відео наслідків

Внаслідок ворожих ударів є поранені.
Внаслідок російської ракетної атаки по Києву 8 липня було пошкоджене токсикологічне відділення дитячої лікарні "Охматдит".
Про це повідомляє "Суспільне Новини".
За попередніми даними, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені. Про це поінформувала кореспондентка "Суспільного" з посиланням на лікарку з "Охматдиту".
Видання також опублікувало відео з території лікарні з руйнуваннями після ракетної атаки.
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Нагадаємо, вранці 8 липня Росія влаштувала масовану ракетну атаку по Києву. Уламки ворожих цілей впали і завдали руйнувань у різних районах столиці. Мер Віталій Кличко повідомив про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.
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