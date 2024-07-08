Удар по "Охматдиту": у яке відділення був "приліт", відео наслідків

Внаслідок російської ракетної атаки по Києву 8 липня було пошкоджене токсикологічне відділення дитячої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє "Суспільне Новини".

За попередніми даними, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені. Про це поінформувала кореспондентка "Суспільного" з посиланням на лікарку з "Охматдиту".

Видання також опублікувало відео з території лікарні з руйнуваннями після ракетної атаки.

Читайте провідні новини дня:

Руйнування в "Охматдиті" після атаки зняли на відео

Нагадаємо, вранці 8 липня Росія влаштувала масовану ракетну атаку по Києву. Уламки ворожих цілей впали і завдали руйнувань у різних районах столиці. Мер Віталій Кличко повідомив про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

Читайте також: